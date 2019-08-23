Дніпро може стати одним з осередків української кіноіндустрії

У місті є найбільший у східному регіоні кінопавільйон й справжні професіонали. Творчий колектив студії “Контрабас” увійшов до списку переможців конкурсу на кращі кінопроєкти. Тож Держкіно України фінансуватиме зйомки фільму у нашому місті.

Руслан і Олександра Тесленко – продюсер та кінорежисерка. Вони приїхали з Києва з амбітною метою розвивати кіноіндустрію в нашому регіоні. Старий кінокомплекс на Телевізійній вулиці ніби тільки їх і чекав. Студія “Контрабас” надала імпульс і оживила цього велетня. Тепер це потужний і єдиний в центральній частині України кінопавільйон зі всіма сучасними можливостями.

Звісно, сьогодні без “продакшн” ніяка студія існувати не може. Тому “Контрабас” робить багато української й міжнародної реклами. Це теж показник майстерності, за яким відзначають справжнього режисера. Але головна мета Олександри Тесленко – авторське кіно. Після перших, ще студентських творів, вона зрозуміла – це справжнє покликання.

Кіно – завжди експеримент. Але незмінним залишається ставлення до процесу. Він потребує повної зосередженості, чіткої організації, починаючи з пошуку сценарію.

Так сталося і з сценарієм Олексія Цваса. Історія, яку він написав, зачепила по-справжньому. Саме концепцію короткометражного фільму під назвою “Пальто” за сценарієм Цваса, Олександра і Руслан відправили на всеукраїнський конкурс кінопроєктів. Рада з державної підтримки кінематографії вирішила надати фінансування на зйомку фільму у Дніпрі.

Пошук головного героя справа нелегка, бо цей персонаж нестиме основне навантаження. Режисерка не розкриває усіх подробиць, але окреслює жанр майбутнього фільму. Це буде антиутопія. Знадобиться велика масовка – триста людей! Вибір локацій для зйомок вже розпочато. Режисерка каже, що її цікавлять атмосферні місця.

Короткий метр тривалістю десять хвилин потребує великих зусиль. Вони виправдаються, якщо стрічка потрапить на фестивальні покази. А саме такої долі хочуть для фільму “Пальто” його автори.

Дніпро, за думкою професіоналів кіноіндустрії, саме те місто, де можна й необхідно знімати кіно. І схоже, це відбуватиметься.