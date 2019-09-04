Виявляти поранення та патології за лічені хвилини

Лікарі Дніпропетровського військового госпіталю вчаться ультразвуковій діагностиці, яка розроблена саме для порятунку армійців. В Україні вона поки не надто відома, однак може врятувати чимало життів. У чому її особливість – розкажемо далі.

Продовжити читання