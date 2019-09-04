Mіські новини Виявляти поранення та патології за лічені хвилини 04.09.2019 18:38 Лікарі Дніпропетровського військового госпіталю вчаться ультразвуковій діагностиці, яка розроблена саме для порятунку армійців. В Україні вона поки не надто відома, однак може врятувати чимало життів. У чому її особливість – розкажемо далі. https://11tv.dp.ua/wp-content/uploads/2019/09/hospital.mp4 Tags: Дніпро, лікарі, міські новини, новини Дніпра Продовжити читання Уперед Тріщить по швахНазад Представили нового керівника поліції області Інші новини Mіські новини Тепло у кожну квартиру 04.09.2019 18:49 Mіські новини Зимова субсидія 04.09.2019 18:47 Mіські новини Представили нового керівника поліції області 04.09.2019 18:42 Mіські новини Тріщить по швах 04.09.2019 18:35 Mіські новини Слідчий ізолятор — замість домашнього арешту 04.09.2019 18:31 Mіські новини Вправно зрубати дерево чи ідеально його обробити 03.09.2019 18:19