Опалювальний сезон на порозі. А разом з ним і “зимова субсидія”. Правила її отримання не змінилися. Єдине, що – тепер монетизовану допомогу виплачуватимуть не лише в Ощадбанку. А й в одному з тридцяти восьми уповноважених банків. Для цього субсидіанту потрібно на початку жовтня звернутися із заявою до Управління соцзахисту та надати реквізити свого рахунку у цій фінустанові. Якщо ж претендент має борги за комуналку, то може втратити право на субсидію. Останнє слово буде за комісією. У разі позитивного рішення, пільговику все одно кошти на руки не видадуть. Переведуть на безготівкову форму виплати. Але розібратися із боргами субсидії – таки доведеться.

Продовжити читання