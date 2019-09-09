Символічне крісло мера встановили на з’їзді з Центрального мосту, на місці колишнього пункту ДАІ. Його відкрили разом із відремонтованою переправою. Ідея створення такого арт-об’єкта з’явилась після того, як міський голова та Президент України уклали парі щодо строків завершення реконструкції мосту.

У суботу 7 вересня на дніпрян чекала справжня несподіванка. Близько шостої ранку без жодних урочистостей мер Борис Філатов – таки відкрив Новий міст після більш як двох років реконструкції. А на відремонтованому Новому мосту зі сторони Лівого берега з’явилась незвичайна інсталяція.

Крісло міського голови – об’єкт символічний. Адже саме на нього закладався Борис Філатов у парі з Президентом України Володимиром Зеленським.

Залізний трон одразу став популярним місцем для селфі. Охочих відчути себе керманичем міста – вистачає.

Скульптуру, каже її автор, у подарунок Борису Філатову замовив меценат. Щоправда, його ім’я не називає. Вага артоб’єкта – близько пів тонни. На його поверхні випнуті краї арматури. Такий авторський задум. Щоб усі відчули – чи зручно сидіти у мерському кріслі. І чи таке воно м’яке, як думають містяни.

Те, що на кріслі довго не всидиш – доводить і сам автор. Його рекорд трохи більше хвилини.

Аби спроєктувати крісло в автора пішло з пів години. А ось на втілення задуму знадобився тиждень. Усе робили з обрізків арматури, які мали піти на брухт. Тож ,каже Олег Україна, саме крісло майже нічого не вартує. Та й працював він безкоштовно. Тепер автор сподівається, що його проєкт стане одним із туристичних символів Дніпра. І привертатиме увагу й до капітально відремонтованого Центрального мосту.