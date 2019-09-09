Осінь – то сезон палаючого листя

Містяни активно скаржаться на забруднювачів повітря через соцмережі у спеціальних групах, які створив департамент благоустрою. Чиновники ж запевняють – у порівнянні з минулим роком випадків підпалів все ж поменшало. Тож що робити, якщо ваш сусід піроман?

І таких повідомлень у соцмережах за перші дні осені – чимало. Мешканці приватних секторІв вже не знають – як боротись із забруднювачами повітря. А це лише початок сезону багать. У поліції ж рекомендують – знімайте все на відео та викликайте патруль.

У департаменті благоустрою додають наразі тривають рейди з пошуків піроманів. Комунальники за останні дев’ять днів виконали два об’їзди території міста. Найбільше підпалів листя зафіксували у АНД та Новокодацькому районах. Усього – двадцять шість порушників. Вісім з них мають сплатити штраф. Інші відбулися попередженням.

Як альтернативу спалюванню листя комунальники пропонують збирати їх до купи та залишати для перегнивання. Або викидати природні відходи у звичайні сміттєві контейнери. Мовляв – це абсолютно законно.