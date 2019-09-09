Жорстоко побила прийомного сина

Це історія ще минулого року. Тоді в реанімацію однієї з лікарень Дніпра доправили шестирічного хлопчика. Його стан вразив медиків – на дитини не було живого місця, все в гематомах та забоях. Підозра впала на його прийомну матір. З того часу – цілий рік – соціальні служби безрезультатно намагаються позбавити жінку батьківських прав.

Історія набрала розголосу через пост у Фейсбуці киянки Олени Малихіної, в якої зараз мешкає Владик. Вона й оприлюднила жахливі світлини, зроблені рік тому.

Олена, яка випадково опинилася поруч із хлопчиком, не змогла залишитися осторонь. Істотою жінка називає прийомну матір Владика. Ось що, за її словами, дитина згадує про минуле.

Хоча Владик в жінки тимчасово, Олена називає його своїм сином. Сподівається, що зможе всиновити хлопчика, тільки-но першу прийомну матір позбавлять батьківських прав. Судовий розгляд триває вже цілий рік. Прийомна матір вимагає, аби усиновлення просто скасували. Тоді їй не доведеться виплачувати аліменти.

“Ми написали своє заперечення, що ми проти скасування. Наполягаємо на тому, щоб було позбавлення, тому так довго тривають засідання. Дитина там зареєстрована, за дитиною буде зберігатися житло до її повноліття.”

Спеціаліст переконує: соцпрацівники щороку перевіряли у яких умовах виховують Владика, як того вимагає закон. І навіть уявити не могли, що прийомна матір може заподіяти шкоду синові.

Хлопчик мешкав ось у цьому будинку. Разом з прийомною родиною – мамою і бабусею. Ми хотіли з ними поговорити – двері відчинені, та ніхто не вийшов.

Натомість стукіт почули сусіди. І підтвердили: прийомна матір насправді ображала дитину.

Справою наразі займається і поліція. Відкрито кримінальне провадження.

“За умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Тому що за даними судово-медичної експертизи, стан дитини був оцінений як легкі тілесні ушкодження.”

Найбільше покарання, яке загрожує жінці за скоєне – виправні роботи. Та зараз найголовніше, кажуть представники соцслужби, позбавити її батьківських прав.

Вже завтра у Бабушкінському райсуді Дніпра відбудеться чергове засідання. І ми там обов’язково будемо.