Оновлений парк Гагаріна сьогодні відкрився на території Дніпровського національного університету

Він має стати справжнім осередком космічної тематики, бо з цього вишу вийшло чимало інженерів і науковців ракето- та супутникобудування. Родзинка парку – експозиція “Діти на Місяці”, за допомогою якої можна відчути себе справжнім підкорювачем космосу.

Широкі алеї, модернові ліхтарі та сучасні лави. Ось так тепер виглядає оновлений парк імені Гагаріна. Раніше, кажуть люди, гуляти тут було моторошно. Та після реконструкції зелена зона стала яскравою та доглянутою.

Реконструкція тривала понад два місяці. За цей час привели до ладу три гектари території, вклали доріжки, встановили нові лави, урни та опори для підсвітки в темну пору доби. Ще тут з’явиться безкоштовний Wi-Fi.

Вподобали оновлений парк і студенти університету.

На території парку відкрили експозицію “Діти на Місяці”. Це такий планетарій у мініатюрі. Працюватиме космічна зона три тижні.

Космічна тематика є і в парку. На доріжках нанесено майже десяток QR-кодів. Просканувавши їх через спеціальний додаток, можна у тривимірному зображенні побачити космонавта або пограти у міні-ігри.

Відкрив парк особисто мер міста Борис Філатов. Очільник Дніпра відзначив: саме з ДНУ, на території якого розташований парк, вийшли чимало інженерів, завдяки яким про наше місто та країну знають в усьому світі.

За наступний рік планують реконструювати ще частину парку Гагаріна, аби повернути до нього городян.