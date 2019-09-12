Новий міст зі старими прикрасами

12.09.2019 18:52

Барельєф пишногрудої “Жінки-революції” при в’їзді на переправу – залишили. Як і інші архітектурні елементи радянського монументалізму. Та тепер вони темно-сірого кольору. Адже саме такими й повинні бути за задумом автора – відомого скульптора Юрія Павлова. Чому барельєфи вирішили зберегти – розкажуть наші кореспонденти.

Це унікальні архівні кадри шістдесят шостого року. За відкриттям Нового мосту спостерігають сотні мешканців тодішнього Дніпропетровська.

Вже за рік новозбудовану переправу прикрасили барельєфи. Звісно, з радянськими гаслами, адже їхню появу присвятили до п’ятдесятої річниці Жовтневої революції.

З початком реконструкції Нового мосту, барельєфи вирішили зняти. Мовляв, вони підпадають під декомунізацію. Та на захист зображень став мер Дніпра.

Ослухатися Бориса Філатова ніхто не ризикнув. І елементи радянського монументалізму залишилися.

Ось він  автор архітектурних елементів при в’їзді на Новий міст  Юрій Павлов. На фотографіях митцю тридцять два роки. Світлини показує його дружина  Галина Панасівн. Каже, сьогодні саме вона дає інтерв’ю журналістам, бо чоловік занедужав.

Найбільше питань як тоді, так і тепер  через 50 років  викликає барельєф з зображенням апетитного жіночого бюста. У шістдесятих це стало справжнім проривом в мистецтві.

Та і зараз все ще доводиться пояснювати людям, що еротичного задуму в барельєфі немає. Це алегорія. Як Батьківщина-мати в Києві, так тут  пишногруда “Жінка-Революція”.

Скульптор Юрій Павлов все життя працює над красою нашого рідного міста. Барельєфи на Новому мосту  далеко не єдина його відома робота. Завдяки майстру Дніпро отримало численні архітектурні пам’ятки: фонтан перед театром Опери та Балету, пам’ятник загиблим воїнам-афганцям на Січеславській Набережній та багато іншого. До речі, улюбленець всіх дітей  бронзовий лев в парку Шевченка  також справа рук майстра. Навіть зараз, у своєму поважному віці, Юрій Павлов не залишаю справу всього життя.

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