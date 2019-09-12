Новий міст зі старими прикрасами

Барельєф пишногрудої “Жінки-революції” при в’їзді на переправу – залишили. Як і інші архітектурні елементи радянського монументалізму. Та тепер вони темно-сірого кольору. Адже саме такими й повинні бути за задумом автора – відомого скульптора Юрія Павлова. Чому барельєфи вирішили зберегти – розкажуть наші кореспонденти.

Це унікальні архівні кадри шістдесят шостого року. За відкриттям Нового мосту спостерігають сотні мешканців тодішнього Дніпропетровська.

Вже за рік новозбудовану переправу прикрасили барельєфи. Звісно, з радянськими гаслами, адже їхню появу присвятили до п’ятдесятої річниці Жовтневої революції.

З початком реконструкції Нового мосту, барельєфи вирішили зняти. Мовляв, вони підпадають під декомунізацію. Та на захист зображень став мер Дніпра.

Ослухатися Бориса Філатова ніхто не ризикнув. І елементи радянського монументалізму залишилися.

Ось він – автор архітектурних елементів при в’їзді на Новий міст – Юрій Павлов. На фотографіях митцю тридцять два роки. Світлини показує його дружина – Галина Панасівн. Каже, сьогодні саме вона дає інтерв’ю журналістам, бо чоловік занедужав.

Найбільше питань як тоді, так і тепер – через 50 років – викликає барельєф з зображенням апетитного жіночого бюста. У шістдесятих це стало справжнім проривом в мистецтві.

Та і зараз все ще доводиться пояснювати людям, що еротичного задуму в барельєфі немає. Це алегорія. Як Батьківщина-мати в Києві, так тут – пишногруда “Жінка-Революція”.

Скульптор Юрій Павлов все життя працює над красою нашого рідного міста. Барельєфи на Новому мосту – далеко не єдина його відома робота. Завдяки майстру Дніпро отримало численні архітектурні пам’ятки: фонтан перед театром Опери та Балету, пам’ятник загиблим воїнам-афганцям на Січеславській Набережній та багато іншого. До речі, улюбленець всіх дітей – бронзовий лев в парку Шевченка – також справа рук майстра. Навіть зараз, у своєму поважному віці, Юрій Павлов не залишаю справу всього життя.