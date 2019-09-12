У Дніпрі активно впроваджують нові форми отримання знань з ефективного розвитку бізнесу

“Лайфхак академія” організувала зустріч з відомими в Україні та за її межами бізнесменами. Кожен з присутніх мав можливість безпосередньо поспілкуватись з успішними засновниками та топ-менеджерами відомих українських підприємств. Як все було – дивіться у наступному сюжеті.

Майже сто підприємців та топменеджерів прийшли отримати нові знання у форматі так званої ” дискусійної панелі”, в рамках якої можна було запросто поспілкуватись з відомими бізнесменами.

Бізнес-стратегії й провали, заборона слова “неможливо”, уроки англійської на роботі і багато іншого обговорили за чотири години спілкування у “лайфхак академії”.

Саме з “Дніпра” вийшли такі відомі компанії як “АТБ “, ” АЛЛО”, “СТЕКЛОПЛАСТ” та “МОРЕ ПИВА”. В них є чому навчитись і власники бізнесу щиро діляться своїми знаннями.

Успішні люди подолали бар’єр закритості і відчувають потребу у рівних партнерах.

Організатором бізнес-панелі виступила “лайфхак академія”, яка створила велику платформу сучасної освіти в області.

Вже за традицією, кошти від проведення бізнес-зустрічі перерахували до благодійного фонду “Кіддо“.

Далі не менш цікаво! Очікується зустріч з Андрієм Здесенком, Русланом Шостаком та Ігорем Хижняком. Слідкуйте за новинами на офіційній сторінці ” лайфхак академії” у соцмережах.