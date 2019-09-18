Майже 120 тисяч мешканців Дніпропетровщини вже отримали безкоштовні препарати за програмою “Доступні ліки”. Вона розрахована на людей, які живуть з серцево-судинними захворюваннями, діабетом та бронхіальною астмою. Аби безперервно отримувати препарати – необхідно підписати декларацію із сімейним лікарем, адже саме він виписує рецепт. А забрати медикаменти можна в аптеках, що мають відповідну наліпку – «Доступні ліки». Адреси можна дізнатись на сайті Національної служби здоров’я або зателефонувавши до контакт-центру.

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