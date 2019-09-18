Вони рятують головний мозок

У лікарні Мечникова провели унікальну операцію. За кураторства європейських медичних зірок, вперше застосували новітній технологічний пристрій. Лікарі називають його ВЕБ. У такий спосіб без значних втручань виключають з кровообігу уражену ділянку судин. Подробиці у наступному сюжеті.

Лікарня Мечникова є лідером з ендоваскулярних технологій в Україні. За період існування спеціалізованого центру було проведено 10 тисяч оперативних втручань з приводу патологій судин головного мозку.

Сьогодні тут поважні гості – професори з Німеччини та Латвії. Їх запросили на майстер-клас із застосування технології WEB. Яка фактично рятує судини головного мозку, уражені аневризмами та стенозами.

Одразу після спілкування з пресою професорів чекають в операційній. Сьогоднішній пацієнт має кілька складних патологій. У тому числі аневризму – уражену ділянку судини, що становить загрозу життю, якщо розірветься. Її й збираються виключати з кровообігу.

Ще років 10 тому пацієнту із такими патологіями мали б зробити три важкі операції з тривалим періодом одужання. Сучасні технології все змінили.

Девайс, який застосовують під час операції, нещодавно придбаний за рахунок області. Він вартує чимало й лише завдяки бюджетним програмам у Мечникова можуть впроваджувати такі прогресивні технології.