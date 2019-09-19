Навчання з небезпекою для життя

Три школи Дніпра не повинні були відкривати свої двері дітлахам першого вересня. Адже не пройшли перевірку Держпродспоживслужби. Деякі з них до заборони дослухалися, а деякі – знехтували. Про проблемні навчальні заклади міста – у нашому репортажі.

Три школи Дніпра в цьому році не пройшли перевірку Держпродспоживслужби. Ще у низки закладів виявили суттєві порушення, але їх таки відкрили.

“Служба перед початком навчального року не підписала акти готовності у таких навчальних закладах: СШ №52, 54, 9, по місту Дніпро, у зв’язку з тим, що там не завершені капітальні ремонти.”

Інспектували відповідність санітарним-гігієнічним нормам, якість питної води, безпеку та комфорт приміщень. Якщо школа не отримує дозвіл на початок навчального року, дітей відправляють у сусідні навчальні заклади.

Ми вирішили перевірити, чи дотримуються школи заборони. І вже біля першого, начебто зачиненого закладу, зустрічаємо юрбу дітлахів.

9 школа – один із тих навчальних закладів, який не повинен був працювати цього навчального року. Однак заняття тут тривають, попри те, що всередині і досі йдуть ремонтні роботи.

Цього навчального року перший дзвоник у дев’ятій школі відвідав сам міський голова Дніпра. Тоді ремонтних робіт у приміщенні ми не помітили. Однак задній двір був захаращений будматеріалами. Зараз же приїзд знімальної групи у школі сприйняли геть агресивно й усередину не пустили.

Спілкуватися на камеру керівництво школи відмовилося. Повідомило, що акт готовності до навчального року мають отримати вже … наступного тижня. Чи означає це, що довготривалий ремонт у закладі нарешті скінчився, не зрозуміло.

У школі №52, що на житломасиві Тополя, заняття також не повинні були початися. Яка ж ситуація насправді, зараз дізнаємось.

У розпал навчального дня дітей тут не видно. Вже на порозі нас зустрічає керівництво школи. Однак запрошувати всередину також відмовляються.

Принаймні тут заборони дотримались. Й про безпеку учнів подбали – тимчасово перевели до сусідніх вісімдесятої та сімдесят восьмої шкіл. А от наступний заклад хоч і не рекомендований до закриття, однак має цілу купу проблем.

“Проблемним таким закладом являється навчально-виховний комплекс №51. Цей заклад працює без спортивної зали, без актової зали. Вони не мають харчоблоку, який відповідав би гігієнічним вимогам.”

Харчоблок у п’ятдесят першій школі, що на вулиці Алтайській, від самого існування закладу знаходиться у напівпідвальному приміщенні. Однак тут готують усе, що їдять діти, починаючи з хліба власної випічки. У жовтні, під час канікул, планують встановити посудомийну машину. А так – забезпечені усім необхідним, запевняють у закладі.

12 років тому в школі обвалилися актова та спортивна зали, які знаходилися одна над одною. Відновити їх – нема технічної можливості, каже директорка. Треба лише зводити нові, з нуля. Однак фінансування на це не виділяють. Тож поки тепло, спортом діти займаються на вулиці. На свята користуються переробленим під актову залу класом.

“Діти займаються на базі нашого училища, яке стоїть поряд, 6А. Там є і спортивна зала, і там є великий спортивний майданчик, на якому теж можна дітям займатися.”

Виправити проблеми, на які з року в рік звертає увагу держпродспоживслужба, у школі не мають можливості. Адже перепланувати чи добудувати нові приміщення коштує силу силенних грошей. Виділяти які ніхто не квапиться.