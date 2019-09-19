Оселились у покинутому автомобілі

Це про трьох підлітків, яких ледь не щодня помічали біля 19-ї школи. Чому поліція не одразу відреагувала на кричущий інцидент і як тепер виправдовуються батьки неповнолітніх шукачів пригод?

Підліток у брудному одязі роздивляється покинуту автівку, а згодом залазить всередину. Це відео нам надіслали стурбовані батьки учнів 19 школи.

“Ось у цій покинутій автівці ледь не щовечора помічають дітей. Салон машини вони перетворили на справжнє помешкання. Тут декілька підлітків від 12 до 16 років їдять, палять, та часом навіть ночують.

Покинута машина, яку й уподобали підлітки, стоїть впритул до забору школи вже пів року. За цей час вона встигла навіть горіти. Знайти її власника не змогли ані батьки учнів, ані навіть директорка школи.

Батьки ж учнів кажуть, покинуту автівку підлітки перетворили ледь не на справжнє кубло.

Викликати довелось навіть поліцію. Але результату – жодного.

Зрештою, черговий патруль, який прибув на новий виклик, таки забрав підлітків до ювенальної превенції. Виявилось, усі вони – не безпритульні, але з проблемних родин. Катерина – матір одного з них. Виправдовується, 12-річного сина виховує сама, тому й просто не в змозі його постійно контролювати.

Але обіцянкам матері не надто вірять у поліції. Родина перебуває на обліку у соціальної служби, адже з дому підліток тікає вже не вперше. Тому планують позбавити матір батьківських прав.

“Спрямовано позовну заяву щодо позбавлення батьківських прав. На даний час йдуть судові засідання.”

Адміністративні протоколи склали на родини усіх трьох проблемних підлітків. За невиконання батьківських обов’язків тепер їм світить штраф. Правоохоронці наголошують: якщо ви стали свідком подібної ситуації – негайно звертайтесь до поліції.