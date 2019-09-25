Вже через місяць у Дніпрі пройде грандіозне інженерне шоу – Interpipe TechFest

На ньому вперше в Україні відбудуться змагання на верстатах з числовим програмним керуванням. Студенти з різних навчальних закладів країни будуть змагатися в управлінні високоточним обладнанням, яке використовується на реальному виробництві. Деталі дивіться далі.

Змагання відбуватимуться на цих велетнях – станках ЧПК. Це обладнання надтехнологічне: може за декілька хвилин зробити деталь високої складності виконання. Усе що потрібно – лише занести до комп’ютера спеціальну програму.

Для роботи на станку потрібна лише одна людина – наладник. Ця професія набуває неабиякої популярності. Такі спеціалісти затребувані на багатьох підприємствах. У тому числі – у нашій області.

У виставковій зоні будуть представлені станки провідних постачальників верстатів з ЧПК в регіоні – компанії “Варіус” та компанії “ДІТЦ-контакт“. До організації змагань також долучились інженери компанії ІНТЕРПАЙП та профільний факультет Дніпровської політехніки. Студенти зможуть власноруч зробити спеціальну програму та спробувати себе у цій професії на справжньому станку.

Змагатимуться близько шістдесяти студентів. Команди повинні швидко та якісно розробити програму, за якою станок створить деталь. Переможці отримають 20 тисяч гривень.

Зараз всі команди вже сформовані. Запеклі баталії можна буде подивитися в рамках Interpipe TechFest 19 та 20 жовтня в Лавині. Інтерпайп запрошує усіх долучитися до яскравого свята інженерів та техніків.