15 хвилин безкоштовної стоянки обіцяли автомобілістам Дніпра після введення нових правил паркування
Та на ділі ж – водії ненадовго залишають автівки, повертаються – а на лобовому склі на них чекають штрафи. Чи мають інспектори з паркування право їх виписувати – з’ясовували наші кореспонденти.
У квітні під час презентації додатку для сплати паркування посадовці попереджали: перші п’ятнадцять хвилин – для водіїв безкоштовні.
Сто п’ятдесят гривень штрафу сплатила Вікторія, запаркувавшись на десять хвилин у центрі міста. Інспекторів бачила, але вирішила, що в неї вдосталь часу для справ.
Штраф чекав на дівчину під склоочисником.
Жінка каже: штраф довелося сплатити, та неприємний осад залишився.
Проте вже сьогодні в інспекції з питань контролю за паркуванням від обіцяних безоплатних 15-ти хвилин відхрещуються. І взагалі мають невтішну новину для дніпровських водіїв.
З березня інспектори з паркування виписали тридцять п’ять тисяч штрафів водіям, завдяки чому поповнили бюджет Дніпра на чотири з половиною мільйони гривень! Від платних паркувань нікуди не дітися, переконують в інспекції. Тільки завдяки їм можна розвантажити центр міста.
Нагадаємо, вартість паркування складає від семи до п’ятнадцяти гривень на годину – в залежності від розташування паркомісць. Також зараз водії можуть придбати абонемент на місяць за акційною ціною – триста дев’яносто дев’ять гривень.