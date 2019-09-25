15 хвилин безкоштовної стоянки обіцяли автомобілістам Дніпра після введення нових правил паркування

Та на ділі ж – водії ненадовго залишають автівки, повертаються – а на лобовому склі на них чекають штрафи. Чи мають інспектори з паркування право їх виписувати – з’ясовували наші кореспонденти.

У квітні під час презентації додатку для сплати паркування посадовці попереджали: перші п’ятнадцять хвилин – для водіїв безкоштовні.

Сто п’ятдесят гривень штрафу сплатила Вікторія, запаркувавшись на десять хвилин у центрі міста. Інспекторів бачила, але вирішила, що в неї вдосталь часу для справ.

Штраф чекав на дівчину під склоочисником.

Жінка каже: штраф довелося сплатити, та неприємний осад залишився.

Проте вже сьогодні в інспекції з питань контролю за паркуванням від обіцяних безоплатних 15-ти хвилин відхрещуються. І взагалі мають невтішну новину для дніпровських водіїв.

З березня інспектори з паркування виписали тридцять п’ять тисяч штрафів водіям, завдяки чому поповнили бюджет Дніпра на чотири з половиною мільйони гривень! Від платних паркувань нікуди не дітися, переконують в інспекції. Тільки завдяки їм можна розвантажити центр міста.

Нагадаємо, вартість паркування складає від семи до п’ятнадцяти гривень на годину – в залежності від розташування паркомісць. Також зараз водії можуть придбати абонемент на місяць за акційною ціною – триста дев’яносто дев’ять гривень.