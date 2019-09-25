Скандал навколо прапорів на Краснопільському кладовищі не вщухає

25.09.2019 18:51

Родичі загиблих та влада міста ніяк не можуть порозумітися з приводу встановлення національних стягів над могилами бійців. Влітку волонтери своїм коштом облаштували там декілька десятків прапорів, та вже на початку вересня вони зникли. Це викликало неабияке обурення родин загиблих та тих, хто встановлював національний символ. Винною вони вважають заступницю директора департаменту соцполітики  Юлію Дмитрову. Аби хоч якось порозумітися, громадська організація “Родинне коло загиблих” запросила представників влади міста та області на публічне обговорення. Що з цього вийшло  далі у сюжеті.

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