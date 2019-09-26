І знову чекати пів години, бо машин на маршруті – не вистачає. З такою проблемою зіткнулися мешканці двох віддалених житломасивів – Парус та Придніпровськ. Люди бідкаються: виїхати зі спального району до міста у годину-пік маршрутками – нереальне завдання. Деталі транспортного колапсу дивіться далі. Житломасив Парус. Восьма ранку. Водій маршрутки ледь протискується до салону.

Десятки людей у черзі – та тривале очікування. Так на 122-й щоранку, каже Денис. Чоловік працює у центрі міста. Користуватися маршруткою перестав рік тому.

На сто двадцять другу щоденно вишиковуються довжелезні черги, бо вона охоплює не тільки центр, а ще й доїжджає до танку та лікарні Мечникова.

Диспетчер виправдовується: у годину-пік завжди випускають максимум машин. Більше ніж зараз – неможливо, бо…

Пасажири кажуть – підлаштовуватися під транспорт можна, якщо відстежувати його онлайн. Але, gps-пристрої працюють не на всіх маршрутках.

А це вже житломасив Придніпровськ, 134-та маршрутка. Пасажири у годину-пік ледь не випадають із салону.

Цей маршрут жартома називають молодіжним, бо він охоплює аж шість вишів! Місцеві кажуть: легше доїхати із пересадками, аніж дочекатися 134-ту.

На онлайн-мапі висвічується взагалі одна 134-та маршрутка! Директор АТП, якому належить цей маршрут, спілкуватися на камеру відмовляється. Поза кадром повідомляє: машин на маршруті їздить достатньо. А от їхнє gps-відображення – турбота не перевізників.

Проблему з інтервалами в русі маршруток чоловік визнає.

Маршрут з Паруса обслуговує інше підприємство. Його директор виправдовується: є достатній автопарк, однак посадити за кермо нікого.

Власники АТП обіцяють виправити ситуацію із gps-відображенням маршруток на маршрутах та привести інтервали до ладу. У зв’язку з цим запрошують на роботу водіїв.