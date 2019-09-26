Святкує 120-річчя Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Він є найстарішим вишем Дніпра. Адже був заснований у 1899 році як Катеринославське вище гірниче училище. З нагоди свята в університеті відбувся форум гірників та фестиваль наук про Землю. На форум запросили іноземних науковців та компанії-партнери університету. А на фестивалі заохочували молодь вступати до вишу. Дивіться!

Розпочали святкування з Геофесту. У головному корпусі університету розмістилося декілька локацій. На кожній викладачі презентували свої факультети та запрошували майбутніх абітурієнтів вступати саме до них. Наприклад, тут учасники фестивалю могли покермувати моделями автомобілів на гоночній трасі.

А на локації від кафедри хімії влаштувала видовищні експерименти. Школярам тут показували вулкан та фараонових змій. Через електронний мікроскоп, можна було розгледіти, що містять різні види піску.

Тим часом у актовій залі університету відбувалася офіційна частина святкування – форум гірників. Його почесними гостями стали іноземні науковці з Казахстану, Польщі та Німеччини.

А завтра на честь святкування 120-річчя університету відбудеться святковий концерт в Театрі опери та балету.