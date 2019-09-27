Інвестиції у майбутнє

Талановиті вихованці двох провідних вишів Дніпра сьогодні отримали іменні стипендії Фонду «Україна». За традицією молодим науковцям нагороди вручив другий Президент України Леонід Кучма. Програму заохочення кращих студентів було започатковано ще п’ятнадцять років тому. З того часу сотні обдарованих хлопців та дівчат по всій крані отримали іменні стипендії. Подробиці – у наступному сюжеті.

Один з цьогорічних стипендіатів – Генріх – навчається на політолога в Університеті економіки та права імені Нобеля. Хлопець найкращий за рівнем успішності серед студентів своєї спеціальності. Бере активну участь у наукових конкурсах і дослідницькій роботі. Вже навіть встиг пройти стажування в органах державної влади.

Єлизавета – майбутній філолог. Література – її велика любов. Із задоволенням вивчає діяльність письменників та мовознавців. У планах – магістратура, дисертація та робота викладачем.

Студенти Університету Нобеля отримують іменні стипендії вже десять років поспіль.

Цьогоріч Леонід Кучма вручив нагороди п’ятьом студентам ДУЕПу.

Отримали імені стипендії і студенти Дніпропетровського Національного університету. За час існування програми відзначені понад сто молодих науковців фізико-технічного факультету.

Серед цьогорічних лауреатів Костянтин. Хлопець займається науковими розробками авіаційної та ракетно-космічної техніки. Вже встиг запатентувати кілька власних винаходів.

А ось Герман отримав іменну стипендію вже вдруге. Він п’ятикурсник, майбутній електроенергетик. Свою науково-дослідну діяльність присвячує розвитку альтернативних джерел.

Хто саме стане стипендіатом Фонду – вирішують у вишах. Враховують наукові досягнення, активність життєвої та громадянської позиції. А також – здобутки у спорті та мистецтві.

Цьогоріч значно зріс розмір іменної стипендії – наразі вона складає 20 тисяч гривень. Загалом по всій країні кращі студенти отримали нагороди за навчання на понад пів мільйона гривень. Це вихованці провідних технічних закладів Києва, Дніпра, Харкова та Чернігівщини.