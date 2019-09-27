Будинок вчителя буквально підвис у повітрі

Судова тяганина навколо Будинку вчителя – триває. Сьогодні у Дніпрі після низки підготовчих засідань нарешті відбулося слухання по суті справи. Нагадаємо – вже рік як викладачі гуртків, де займалися близько сотні дітей, намагаються відстояти навчальний заклад. Спочатку рішенням виконкому їх переселили, а згодом – взагалі звільнили. Вердикт суду дізнавався наш Єгор Ромахло.

У залі суду запеклі суперечки. Представники міськради наголошують, що будівля, яка багато років була домівкою для низки творчих гуртків, належить до майна, яким розпоряджається виконком. І чиновники мають право вирішувати долю Будинка вчителя.

“Передача з балансу на баланс або визначення балансоутримувача будь-якого об’єкту, яке належить громаді Дніпра здійснюється в порядку визначеному рішенням Дніпровської ради. Вимоги цього рішення були витримані.”

Позивачем по цій справі є правозахисна організація. Її юристи запевняють – голосувати щодо майбутнього Будинку Вчителя мають міські депутати. Їхньої ж думки взагалі не питали.

Після усіх реплік та дебатів суддя виніс рішення. Вердикт виявився неоднозначним.

“Суд вирішив – позов задовольнити частково. Визнати протиправним та скасувати рішення виконавчого комітету стосовно передачі з балансу на баланс об’єктів нерухомого майна.”

Суд задовольнив лише один з чотирьох пунктів позову. Будівля залишається буквально висіти у повітрі – адже ніхто не зобов’язав міськраду передати її до департаменту гуманітарної політики. Тим більш, повернути роботу звільненим викладачам.

Вочевидь, ліквідація закладу – продовжиться. Фактично у будівлі вже немає гуртків. Лише голі стіни та залишки меблів. Правозахисники ж зупинятись не збираються та вже готують апеляційну скаргу аби зберегти місту Будинок вчителя.