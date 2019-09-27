Mіські новини Олімпійський урок – 2019 27.09.2019 18:43 Майстер-класи з фехтування, карате, флорболу та польової стрільби – все це “Олімпійський урок -2019”. Відомі українські спортсмени запрошували школярів спробувати себе у їхньому виді спорту. Дивіться! https://11tv.dp.ua/wp-content/uploads/2019/09/olimpurok.mp4 Tags: діти, Дніпро, здоровий спосіб життя, спорт Продовжити читання Уперед Найбільші школи Дніпра системно оновлюютьНазад Шалені перегони на воді Інші новини Mіські новини Апеляційний суд сказав своє слово 27.09.2019 18:58 Mіські новини Будинок вчителя буквально підвис у повітрі 27.09.2019 18:54 Mіські новини Інвестиції у майбутнє 27.09.2019 18:50 Mіські новини Дніпрові пороги – втрачена туристична перлина 27.09.2019 18:47 Mіські новини Шалені перегони на воді 27.09.2019 18:44 Mіські новини Найбільші школи Дніпра системно оновлюють 26.09.2019 18:35