Олімпійський урок – 2019

27.09.2019 18:43

Майстер-класи з фехтування, карате, флорболу та польової стрільби – все це “Олімпійський урок -2019”. Відомі українські спортсмени запрошували школярів спробувати себе у їхньому виді спорту. Дивіться!

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