Найбільші школи Дніпра системно оновлюють

26.09.2019 18:35

Під реновацією підпадають освітні заклади, в яких навчаються близько тисячі дітей. Будівлі ремонтують та утеплюють. До того ж впорядковують прилеглу територію. Які школи мають надію на такий ремонт – розкажемо у наступному сюжеті.

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