Mіські новини Найбільші школи Дніпра системно оновлюють 26.09.2019 18:35 Під реновацією підпадають освітні заклади, в яких навчаються близько тисячі дітей. Будівлі ремонтують та утеплюють. До того ж впорядковують прилеглу територію. Які школи мають надію на такий ремонт – розкажемо у наступному сюжеті. https://11tv.dp.ua/wp-content/uploads/2019/09/shkoli.mp4 Продовжити читання Уперед У Павлоградському районі тривають капітальні ремонти доріг Інші новини Mіські новини У Павлоградському районі тривають капітальні ремонти доріг 26.09.2019 18:34 Mіські новини Простояти пів години в очікуванні маршрутки та – не влізти! 26.09.2019 18:32 Mіські новини Замість колишніх дільничних – поліцейський офіцер 26.09.2019 18:22 Mіські новини Святкує 120-річчя Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 26.09.2019 18:18 Mіські новини Спорт для всіх! 26.09.2019 18:12 Mіські новини Стабільно важкий – так оцінюють стан дівчинки, що вчора зірвалась у шахту ліфта 25.09.2019 19:08