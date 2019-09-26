Найбільші школи Дніпра системно оновлюють

Під реновацією підпадають освітні заклади, в яких навчаються близько тисячі дітей. Будівлі ремонтують та утеплюють. До того ж впорядковують прилеглу територію. Які школи мають надію на такий ремонт – розкажемо у наступному сюжеті.

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