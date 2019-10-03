Безкоштовна профілактика карієсу для першокласників

У рамках міської програми “Здоров’я населення міста” створили 3 безоплатних кабінети профілактики та гігієни. Наразі їх відвідало вже 9 тисяч школярів. На це з бюджету міста було виділено 3 мільйони гривень. Подробиці далі.

У Лівобережній стоматологічній поліклініці можна зробити безкоштовну процедуру з профілактики карієсу. Вона розрахована на першокласників і називається герметизація фісур.

Під час процедури стоматолог заповнює природні заглиблення жувальних зубів особливими герметичними засобами. Маленька Поліна каже – це зовсім не страшно:

Також з метою профілактики карієсу – стоматолог навчає пацієнтів правильно чистити зуби.

Такий профілактичний кабінет було створено у рамках міської програми “Здоров’я населення міста”. Один з його пунктів – саме надання стоматологічної допомоги дітям. Для кабінету на державні кошти закупили сучасне обладнання та необхідні матеріали.

“У цьому році, через те, що ця програма розрахована на три роки, ми робимо герметизацію учням перших класів. У місті це 11 тисяч дітей, у нашій поліклініці – це 4 тисячі дітей.”

Нині герметизацію фісур тут зробили більш ніж 80% дітей. А загалом по місту – вже маже 9 тисячам першокласників.

Наступного року процедуру будуть робити безкоштовно й іншим класам молодшої школи.

Подібні кабінети профілактики та гігієни також працюють у дитячих відділеннях стоматологічних поліклінік № 1 та № 2. Загалом на створення трьох безкоштовних кабінетів міська влада виділила 3 мільйони гривень.