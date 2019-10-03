За останні два дні гривня стрімко почала просідати, а курси валют – зростати

03.10.2019 18:33

Експерти це пов’язують із підписанням формули Штайнмайера, судовими процесами з Приватбанком, випуском облігацій державного займу та політичною нестабільністю. До того ж “Місія” ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду покинула державу, і повернеться тільки після визначення новим Кабінетом міністрів пріоритетів своєї політики. Тому, найближчим часом стабільності у фінансовій сфері експерти не прогнозують.

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