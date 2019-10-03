Понад 3 тонни крові було перелито важко пораненим бійцям в лікарні імені Мечникова за часи війни на Сході

03.10.2019 18:39

Сьогодні в медзакладі пройшла чергова велика донорська акція, адже кров та її компоненти там потрібні постійно. Поранених захисників і зараз продовжують доправляти з передової. І практично завжди їхнє життя залежить від своєчасних переливань. Як дніпровці масово прийшли ділитися власною кров’ю  Валерія Бовша бачила.

Крізь реанімаційне відділення лікарні імені Мечникова пройшли більш як три тисячі поранених бійців. Просто зараз в медзакладі рятують життя ще двом українським військовим. Обидва у вкрай важкому стані.

Щорічна донорська акція зібрала майже три сотні небайдужих мешканців Дніпра. Це  понад сто літрів крові та десятки врятованих. Серед донорів, традиційно, ті, хто найкраще знають ціну людського життя  правоохоронці та рятувальники.

Свою кров українським захисникам сьогодні віддав і Володимир Костянтинович, 47-річний донор-рекордсмен. Кров здає сорок років поспіль. За це отримав звання Героя України. Сьогодні став донором сімсот сорок шостий раз. І зупинятися не збирається.

А ось двадцятирічний студент Хіміко-Технологічного університету Данило сьогодні став донором вперше. Відгукнувся на пропозицію ректора взяти участь в акції. Впевнений: його кров обов’язково комусь допоможе.

В донорській акції взяли участь і самі працівники лікарні імені Мечникова. Здають кров при кожній можливості.

Проте, поранені бійці  не єдині, хто постійно потребує крові. В обласній станції переливань має бути щоденний запас на сто людей. Зараз він є. Та, на жаль, іноді все ж крові не вистачає. Тож мешканців Дніпропетровщини закликають регулярно ставати донорами.

З дві тисячі чотирнадцятого року в лікарні імені Мечникова пройшло вісімнадцять донорських акцій. У них взяли участь більш як чотири тисячі людей.

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