Понад 3 тонни крові було перелито важко пораненим бійцям в лікарні імені Мечникова за часи війни на Сході

Сьогодні в медзакладі пройшла чергова велика донорська акція, адже кров та її компоненти там потрібні постійно. Поранених захисників і зараз продовжують доправляти з передової. І практично завжди їхнє життя залежить від своєчасних переливань. Як дніпровці масово прийшли ділитися власною кров’ю – Валерія Бовша бачила.

Крізь реанімаційне відділення лікарні імені Мечникова пройшли більш як три тисячі поранених бійців. Просто зараз в медзакладі рятують життя ще двом українським військовим. Обидва у вкрай важкому стані.

Щорічна донорська акція зібрала майже три сотні небайдужих мешканців Дніпра. Це – понад сто літрів крові та десятки врятованих. Серед донорів, традиційно, ті, хто найкраще знають ціну людського життя – правоохоронці та рятувальники.

Свою кров українським захисникам сьогодні віддав і Володимир Костянтинович, 47-річний донор-рекордсмен. Кров здає сорок років поспіль. За це отримав звання Героя України. Сьогодні став донором сімсот сорок шостий раз. І зупинятися не збирається.

А ось двадцятирічний студент Хіміко-Технологічного університету Данило сьогодні став донором вперше. Відгукнувся на пропозицію ректора взяти участь в акції. Впевнений: його кров обов’язково комусь допоможе.

В донорській акції взяли участь і самі працівники лікарні імені Мечникова. Здають кров при кожній можливості.

Проте, поранені бійці – не єдині, хто постійно потребує крові. В обласній станції переливань має бути щоденний запас на сто людей. Зараз він є. Та, на жаль, іноді все ж крові не вистачає. Тож мешканців Дніпропетровщини закликають регулярно ставати донорами.

З дві тисячі чотирнадцятого року в лікарні імені Мечникова пройшло вісімнадцять донорських акцій. У них взяли участь більш як чотири тисячі людей.