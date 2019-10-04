День вчителя по-новому

Цьогоріч в деяких школах Дніпра свято працівників освіти відзначають без традиційних букетів, конвертів, довгих промов і нудних лінійок. Натомість – флешмоби, червоні доріжки з фотозонами та відеопривітання! Які школи міста не бояться ламати стереотипи – Валерія Бовша бачила.

З самого ранку на ганку сьомої школи Дніпра кількасот учнів, вчителів та батьків. Усі вони святкують День вчителя. Своїм наставникам діти дарують запальний флешмоб під відому пісню українського гурту “ТІК”.

А це вже 129 школа. Зранку на вчителів чекала справжня несподіванка – їх тут зустрічають немов суперзірок. З червоною доріжкою та справжньою фотозоною.

Фотосесія проходить під звуки живої музики – учні виконують класичні композиції, а також саундтреки до відомих кінострічок.

Винуватці свята у захваті. Переконані: кращого привітання й не вигадати!

Та й взагалі, каже пані Юлія, головні подарунки для вчителів не матеріальні.

Ідея проведення незвичного Дня вчителя належить батьківському комітету.

До того ж, кажуть батьки, організація свята взагалі не вдарила по гаманцю.

Насолоду отримали й самі учні. З радістю позували перед фотокамерами. І вітали вчителів!

А ось це вже вісімдесят третя школа. Для незвичного привітання освітян батьки першачків тут не витратили ані копійки. До Дня вчителя учні 1-Б записали відеоролик.

Створити відеопривітання запропонувала класна керівниця.

Ідея сподобалась як батькам, так і дітям. Першачки із задоволенням взялися вчити вірші.

Готовий ролик дивляться всім класом!

А ось і герої відеоролика. З радістю кажуть теплі слова своїй першій вчительці.

До привітань українським вчителям зі святом приєднуємося і ми!