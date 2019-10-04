Від Великого Лугу до столиці давніх готів

Топ-десять кращих туристичних маршрутів визначили ініціатори проєкту “Невідома Дніпропетровщина“. Конкурс проводили не серед професійних туроператорів, а серед територіальних громад, бо саме їхні мешканці знають найцікавіші місця своєї рідної землі. Оцінювання маршрутів тривало кілька місяців. І ось – фінал. Наша Ірина Каблоцька вже знає – куди варто їхати за враженнями!

Щоб “розкрутити” свої туристичні маршрути, обов’язково треба створити під них цікаву легенду, – радить Юрій Пасічник – директор академії туризму. Спочатку аудиторія не розуміє.

Втім вони вже існують – неперевершені легенди! Факти з яких мають обґрунтування. Наприклад, дослідник курганів з Павлоградського району давно захоплений однією темою. І вважає її цілком туристичною.

З десяти фіналістів комісія відібрала п’ять переможців. Але й решта також заслуговує на подяки, вважають ініціатори конкурсу. Всього для участі в ньому надійшло сімнадцять заяв.

Серед переможців виявилися найбільш переконливі у своєму прагненні відкрити для туристів рідний край.

Проте комісія, до якої увійшли науковці, історики та майстри туризму, знайомилася з кожним маршрутом особисто. І оцінювала підготовку місць для відвідувань з точки зору звичайних туристів.

А це значить, що перетворення Дніпропетровщини на туристичний край вже не легенда. Це доводять невеличкі міста та села.