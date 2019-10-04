Пухнастий Джим Керрі шукає нову родину

Протягом жовтня в одному з торгово-розважальних центрів Дніпра можна безкоштовно взяти у сім’ю котика. Акція відбуватиметься щосуботу. Більше подробиць – просто зараз.

Джордж Карлін, Джим Керрі та Енді Кауфман шукають нові родини! І хоч це не світові зірки гумору, вони теж здатні зачарувати вас своїм котячим шармом.

“Джорджа Карліна вже забронювали, його у неділю заберуть, з нами поїде Джим Керрі. За характером він такий самий непосида, як і актор у молоді роки, Ейс Вентура.”

Усього близько тридцяти котів готуються цієї суботи поїхати на акцію, де їм можуть знайти нові родини. Захід кілька разів на рік проводить дніпровська міська організація захисту тварин. Майже всі мурчики, які шукають господарів, зараз живуть у власників приватних перетримок.

Акція триватиме щосуботи протягом всього жовтня. Серед чотирилапих – від хвостатих юнаків до мурчиків поважного віку. Більшість з них – стерилізовані, щеплені й оброблені від бліх. Проте деякі потребують спеціального догляду або лікування, про що неодмінно повинні повідомити куратори заходу.

“Коли ви приходите на акцію, важливо звернути увагу не тільки на зовнішній вигляд, на забарвлення котика, але спитати у кураторів, який в них характер, які в них особливості. Обов’язково спитайте, чи були проблеми по здоров’ю.”

Зважаючи на ледь не десятирічний досвід у проведенні таких акцій, організатори зазначають: новий дім знаходить багато пухнастиків, навіть тварини з особливими потребами.

Перша осіння акція відбудеться вже завтра. Знайомства з новими родинами коти чекатимуть на другому поверсі торговельно-розважального центру “Дафі“. З десятої ранку до третьої години дня. Окрім як знайти нову котолюбов, учасники зможуть приєднатися до ярмарків на підтримку безпритульних тварин.