Перша у світі рок-група роботів виступить наприкінці жовтня у Дніпрі

04.10.2019 17:27

Унікальний гурт приїде до України, аби стати хедлайнерами головного інженерного шоу – Interpipe TechFest 2019. Compressorhead – берлінська рок-група, що грає в стилі heavy metal. Її учасники відомі як в Німеччині, так і за її межами. Усі вони  роботи. І от цієї осені незвичний гурт вперше відвідає Україну, щоб зробити один ексклюзивний виступ. Справжній “важкий метал” можна буде послухати 19 та 20 жовтня в парку розваг “Лавина” на Interpipe TechFest 2019.

 

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