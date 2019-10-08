Чергове засідання з приводу пограбування заводу НТЗ Інтерпайп

Нагадаємо – у червні були затримані члени злочинного угруповання. Вони за підробними документами вивозили та продавали продукцію підприємства. Загальні збитки компанії становлять двадцять мільйонів гривень. Один з підсудних зміг переконати апеляційний суд, та перебрався з СІЗО під домашній арешт. Вчора ж слідчі попросили представників феміди подовжити термін розслідування та тримання підозрюваних під вартою. Чия взяла – бачили наші кореспонденти.

Під стінами суду Індустріального району обурені працівники Інтерпайп НТЗ. Люди вимагають справедливого покарання для крадіїв продукції заводу.

Тим часом у залі суду слухаються справи двох нинішніх та одного колишнього робітників НТЗ Інтерпайп, які підозрюються у крадіжці продукції заводу в особливо великих розмірах. Нагадаємо, фігурантів злочинного угрупування було затримано на гарячому ще у середині червня. Ті намагалися вивезти чергову партію труб з території підприємства. Через відмову співпрацювати, термін досудового розслідування було подовжено. Наразі прокурор запросив у суду можливість продовжити й строк затримання підозрюваних на 60 днів.

Однак адвокати підсудних не згодні з подовженням запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Кажуть, їх підзахисні – взірець для наслідування: вони зразкові батьки та передовики виробництва.

Та на вердикт суду такі аргументи не вплинули.

Ще місяць тому одному з трьох підозрюваних вдалося змінити запобіжний захід на домашній арешт. Тоді чоловік апелював до стану здоров’я. Мовляв, з виразкою шлунку сидіти у СІЗО нереально. Сьогодні ж, коли прокурор запросив до суду переглянути це рішення та повернути підсудного за ґрати – до діагнозів несподівано додалася ще й грижа.

Аби довести або спростувати діагноз, до суду у якості свідка викликали лікаря, який проводив огляд підозрюваного. У засіданні оголосили перерву. В Інтерпайп сьогоднішніми рішеннями представників феміди залишились задоволеними.

Наступне ж засідання суду відбудеться вже одинадцятого жовтня.