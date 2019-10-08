Транспортний колапс

Район проспектів Дмитра Яворницького та Гагаріна вже другий день потерпає від величезних заторів. Усе – через перекриття доріг внаслідок провалля поруч із гуртожитком Дніпровської політехніки. Одразу на декількох сусідніх вулицях трафік суттєво збільшився. А на зупинках – розгублені пасажири чекають на трамваї, які не приїдуть. Подробиці – у сюжеті наших кореспондентів.

Десята ранку. З проспекту Дмитра Яворницького та сусідніх вулиць в одну – Олеся Гончара – стікається море машин. Квартал вище перекритий ще з вихідних, та дехто з водіїв виявився не готовий до заторів.

Далі потік автівок тягнеться вулицею Паторжинського та Академіка Чекмарьова – аж до Героїв Крут. Водії обурені, бо проїхати лише один квартал займає зо двадцять хвилин. У маршрутках терпляче чекають пасажири.

Через перекриття проспектів Яворницького та Гагаріна змінився рух електротранспорту. Приміром, перший трамвай поділили на два окремі маршрути. Куди сідати – губляться в здогадках пасажири на зупинці “Залізничний вокзал”.

А на Європейській площі люди не знають, що першим трамваєм зараз не дістатися ані Соборної площі, ані проспекту Гагаріна.

Отже, до вашої уваги – зміни у русі електротранспорту. Першим трамваєм із літерою “К” – тобто короткий – із залізничного вокзалу можна дістатися лише Європейської площі. А от перший трамвай із позначкою “7” – їде за маршрутом сьомого – по вулицях Шмідта, Чернишевського – до Транспортного Університету.

Змінилися і маршрути тролейбусів, які курсують проспектом Гагаріна. Це 9, 16 та 21-й.

А от тролейбуси номер один та десять тимчасово прибрали з маршрутів. Як надовго такі зміни – в КП “Дніпровський електротранспорт” поки не коментують. Кажуть, готові вивести рухомий склад, як тільки дозволить міська влада.