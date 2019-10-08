У місці зсуву гуртожитку Політехніки розпочали дослідження геологи

Перекриття проспекту Яворницького поблизу гуртожитку Дніпровської Політехніки триватиме ще декілька тижнів. Комісія, яка досліджує аварію, не зафіксувала подальшого зсуву будівлі. Проте, фундамент п’ятиповерхівки та навколишні ґрунти потребують дослідження. Якщо будівля підлягатиме відновленню, поряд зведуть укріплюючий каркас.

Студенти Політехніки, яким довелося терміново покинути п”ятиповерхівку, отримають матеріальну допомогу до п’яти тисяч гривень з бюджету міста. Нагадаємо, надвечір минулої суботи поблизу гуртожитку утворилося півтораметрове провалля. Через це вікна на першому поверсі просіли, а стіни – вкрилися тріщинами. На будівлі встановили маячки.

Сьогодні ж біля гуртожитку розпочали свою діяльність геологи.

Вони відбиратимуть ґрунт для досліджень. Роботи триватимуть десять днів. Після експертизи – комісія міськради розробить програму подальших дій.

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