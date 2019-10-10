Профілактика грипу

Лише за останній тиждень на Дніпропетровщині зареєстровано 16 тисяч пацієнтів з гострими респіраторними вірусними інфекціями. Поки жодного випадки грипу не тільки у нас, а і по Україні в цілому. Першу хвилю недуги очікують наприкінці грудня, другу – у середині січня. За прогнозами циркулюватимуть чотири штами вірусу грипу, два з яких – для України нові. Медики нагадують: головні симптоми грипу – це сильна інтоксикація та температура вище 38. І наголошують, що найкращою профілактикою залишається все ж таки вакцинація.

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