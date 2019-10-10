За крок від обвалу

Мешканці одної з багатоповерхівок у Верхньодніпровську масово покидають свої квартири. Адже будівля буквально розвалюється навпіл. Велетенськими тріщинами вкриті опорні стіни та фундамент. Мешканці щоночі засипають зі страхом, що можуть взагалі не прокинутись. Що спричинило руйнацію будинку та чому на аварійну ситуацію не реагує місцева влада – дізнавався наш Єгор Ромахло.

Тріщини через всю стелю та опорні стіни. В таких шокуючих умовах вже рік як живуть мешканці одного з будинків у Верхньодніпровську.

Тріщини пронизують будинок наскрізь. Починаючи від першого поверху – і до самого даху. Подивіться – у деякі з них навіть проходить кулак!

В це важко повірити, але ще декілька місяців тому у квартирі жили. Тетяна з жахом пригадує, як вони з чоловіком та дітьми були змушені покинути власну домівку.

“Оця сторона у нас повністю обвалювалась в коридорі. Повністю вся штукатурка, все”.

Третій поверх будівлі постраждав найбільше – тому тут майже всі квартири покинуті. А ось на другому та першому поверсі досі живуть люди. І їх – зо пів сотні.

“От тріщина сквозна. Я сюди головою спала, мені сніг на голову летів. Я заткнула її тряпьям, скотчем заклеїла”.

Ось ці зірвані маячки тільки додають паніки – адже вказують, що будівля продовжує руйнуватися. Чимала тріщина пішла вже й по фундаменту.

“Ми знаходимося у підвалі. І нам видно що прямо тріснув фундамент. І звідси тріщина пішла через весь дім. І так вона йде через усі квартири по цокольному поверху”.

Усьому ж виною – підтоплення. Місцеві запевняють – під будинком чимале озеро. Його виявили робітники водоканалу, які приїхали на виклик переляканих людей. Й встановили – вода збиралася під будівлею – тільки уявіть – більше року!

“Вони найшли воду за квартал вище порив. Вскрили всі люки укртелекому – вода попала через комунікації укртелекому і текла під дім.”

Мешканці будинку обурені бездіяльністю водоканалу. Адже саме ця служба проґавила величезний порив, який і призвів до підтоплення фундаменту та руйнації будинку. Комунальники ж своєї вини не визнають.

Після встановлення причини руйнації будинку – мерія організувала офіційну експертизу.

“Мерія виділила нам кошти для експертизи, експертиза встановила що 4 стадія аварійності. Тобто дім підлягає розселенню”.

Однак ніхто нікого так і не розселив. Люди продовжують ризикувати власним життям просто сидячі вдома на дивані. У міськраді Верхньодніпровська пояснюють: ані коштів на ремонт ані вільних квартир для мешканців аварійного будинку – немає.

“Будемо так казати – ми не відмовляємося від допомоги, однак на даний час у нас не має фінансової змоги на це.”

Чиновники теж перекладають провину на водоканал, який підпорядковується обласній раді. А там, у свою чергу, фінансово допомагати не збираються. Мовляв – у вас є міський бюджет, от і розбирайтесь. Тож, доки влада жонглює відповідальністю за аварійний будинок – люди вимушені жити в страху та сподіватися, що стеля не впаде на їхні голови.