Теорія та практика сучасної морфології

У Дніпропетровській медакадемії триває третя міжнародна конференція за участі фахівців зі всього світу. Досвідчені медики обмінюються досвідом викладання базових дисциплін. Серед запрошених експертів – і зіркові випускники. Подробиці – далі у сюжеті.

Артур закінчив Дніпропетровську медакадемію у дві тисячі четвертому році. Потім вступив до аспірантури та продовжити наукову діяльність вирішив у Сполучених Штатах. Тепер він професор Гарвардського університету.

З альма-матер активно підтримує зв’язок і завжди намагається допомагати дніпровським науковцям. У Міжнародній конференції бере участь вперше. На меті його виступу – налагодження міжнародних зв’язків та розвиток української медицини.

Медична конференція з морфології зібрала десятки вчених із країн СНГ, США та практично всіх українських міст.

Морфологія, як провідна тема конференції, обрана не випадково. Це базова наука, що вивчає форму і будову організмів.

Конференцію проводять саме у Дніпрі тому, що наша Медакадемія – одна з кращіх в країні. Як в науковій, педагогічній, так і в діагностичній роботі.