Ситуацію з ґрунтами на проспекті Гагаріна геологи вважають стабільною

Перевірити стан ґрунтів, аби запобігти можливим зсувам будинків по усьому місту. Такий наказ підготувала комісія, що досліджує інцидент з гуртожитком Дніпровської політехніки. Нагадаємо, майже тиждень тому поблизу будівлі утворилося провалля. Його залили бетоном, а геологи почали вивчати ґрунти поруч. Студентів виселили до інших гуртожитків. Найактуальніша інформація з цієї теми далі у сюжеті.

Надзвичайна комісія міськради зобов’яже усі комунальні, державні та приватні підприємства до сімнадцятого жовтня провести ревізію ґрунтів Дніпра.

Поблизу гуртожитку вже декілька днів працюють геологи. Які переконують, що ґрунти на проспекті Гагаріна стабільні. Тепер перевірятимуть територію від танку до пам’ятника Слави. Доступу до аварійної будівлі не буде принаймні найближчі два тижні.

Керівництво університету завило: пішли на зустріч переселеним студентам та допоможуть їм скласти усі необхідні іспити.

Вирішується ситуація і з облаштуванням приміщень, куди відселили студентів. Найближчим часом усі кімнати приведУть до ладу. Гроші на це виділять з міського бюджету.

Проспект Яворницького у місці провалля поки залишається закритим для автівок та електротранспорту. Однак, для пішоходів частину поблизу проспекту Гагаріна відкриють вже найближчим часом.