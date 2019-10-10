Неабиякі пристрасті за давнім сюжетом

У театрі Опери та балету розпочалися перші репетиції опери Джузеппе Верді “Набукко”. Цей твір обрали для постановки завдяки контракту із диригентом з Нідерландів. Після прем’єри у Дніпрі, театр повезе “Набукко” у Голландію. З творчою групою мистецького проєкту знайомилася Ірина Каблоцька.

Репетиція відбувається у фоє театру. Зараз лише воно вільне.

Це рух схожій на метушню, насправді чітко впорядкований. Репетиція присвячена постановці мізансцен. Але й звук також має значення. Деякі моменти репетирують у чотири руки.

Гість – диригент з Нідерландів поки що спостерігає й слухає. Він вперше у Дніпропетровському оперному театрі. І не втручається у процес. Поки що.

“Я завжди втручаюсь, якщо бачу, що щось не так. Буває підхожу до акторів і ми з ними сперечаємось. У такий спосіб добиваємось кращого результату. Цікаво подивитися, можливо й зараз треба буде відстоювати інтереси.”

Опера Джузеппе Верді на чотири дії, з великою кількістю арій й хорових виходів. Йерун Вієрінк працюватиме над “Набукко” вперше. І йому, диригенту, чомусь дуже хочеться змістити акценти.

“Перш за все я хочу представити не партитуру, не оперу, а розповісти історію! Вона має початок й фінал. У залі мають почути не просто 25 арій, а зрозуміти про що ж йдеться у цій опері!”

Нещодавно у спільному україно – дансько – нідерландському проекті постановки “Аіди” у Харкові, вдалося представити саме історію, каже диригент. Публіка аплодувала п’ятнадцять хвилин! А сюжет Набукко переповнений пристрастями просто приречений на успіх. Бо тут є все – від глобальної історичної картини до любовного трикутника.

Режисер роз’яснює, як треба діяти артистам у цій драматичній сцені.

Декорації до вистави – Бориса Голодницького. Режисер показує деякі ескізи.

Багато хто з виконавців вже співав “Набукко” в інших постановках.

З цим частково згодний й диригент-постановник. Та все рівно вважає, що треба роз’яснити людям історію про царя Новохудоносора, його сучасників, про любов, зраду й дивовижне спасіння.