Mіські новини Дужі чоловіки, які приборкують вогонь 14.10.2019 17:56 У Дніпрі завершився триденний Коваль-Фест. Захід зібрав понад пів сотні учасників з усієї країни. Свої вміння майстри демонстрували на Фестивальному причалі й зібрали сотні глядачів. По собі традиційно залишили подарунок місту. Який саме – дивіться. https://11tv.dp.ua/wp-content/uploads/2019/10/koval.mp4 Tags: Дніпро, культура, міські новини, новини Дніпра Продовжити читання Уперед Історія Героя Інші новини Mіські новини Історія Героя 14.10.2019 17:54 Mіські новини Вони рятують тих, хто захищає нас на передовій 14.10.2019 17:42 Mіські новини Вшанували загиблих, подякували живим і майже кілометровою колоною рушили центральним проспектом 14.10.2019 17:37 Mіські новини Масштабна всеукраїнська акція «Ні капітуляції» у Дніпрі 14.10.2019 17:33 Mіські новини Чергове засідання у справі про пограбування заводу НТЗ Інтерпайп відбулося в Індустріальному суді Дніпра 14.10.2019 17:24 Mіські новини Розшукуються присяжні 11.10.2019 17:36