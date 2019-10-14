Дужі чоловіки, які приборкують вогонь

У Дніпрі завершився триденний Коваль-Фест. Захід зібрав понад пів сотні учасників з усієї країни. Свої вміння майстри демонстрували на Фестивальному причалі й зібрали сотні глядачів. По собі традиційно залишили подарунок місту. Який саме – дивіться.

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