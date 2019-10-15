Класика на всі часи

Камерний оркестр імені Гаррі Логвина “Времена Года” розпочав 27-й творчий сезон. Всі роки, за словами художнього керівника оркестру, Народного артиста України Дмитра Логвина, колектив існує завдяки справжнім меценатам, культурним програмам і відданим шанувальникам – глядачам. Для них звучала музика в програмі відкриття сезону.

Звичний для цього колективу аншлаг. В програмі класичні твори, що вже колись виконував оркестр. Дивертисмент Моцарта – одна з його візитівок.

Однак, оркестр начеб-то трохи іншій. На 27 році стало помітно, як він помолодшав.

Дивовижний інструмент арфа. Виконавців дуже мало, а ще й гарних. Катерина одна з них.

Адажієтто для арфи та струнних Густава Малера – рідкісний твір, що ніби народжується з тиші й в неї ж йде. Звуки арфи наче повітря цієї музики.

Віолончелям тут теж є що грати.

Арфа – повітря, віолончель – фундамент, скрипка й альт – голос і душа. Якщо цього не розуміти, гармонійного звучання не досягнути, кажуть виконавці.

Моцарт, Чайковський, Малер, Бородін. З творів цих композиторів розпочався 27-й концертний сезон камерного оркестру імені Гаррі Логвина “Времена года“.

Шанувальники оркестру впевнені, як тільки рівень цього заряду почне знижуватися, “Времена года” знов запросять на зустріч з класикою.