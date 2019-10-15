Про сексуальні домагання та “не жіночі” професії

Проєкт “Я зможу” вперше у нашому місті. Започаткований фондом Олени Пінчук, він існує вже три роки й щотижня проходить у столиці. Надихати дніпровських панянок приїхали понад десять сильних та успішних жінок. Серед них: журналістки, бізнесвумен, психологині, громадські діячки. Про важливе – у нашому матеріалі.

Перша дискусійна панель зустрічі присвячена відносинам та поведінці в колективі, харасменту, тобто сексуальним домаганням. А також іншим формам недозволеної поведінки на робочому місці.

“Коли вас беруть на роботу, треба звернути увагу, що роботодавця цікавить. Чи його цікавить ваш професійний досвід, чи його цікавить ваш сімейний стан. Згідно з чинним законодавством, роботодавець не має права питати, скільки вам років, чи є у вас діти, чи ви є заміжня.”

Наступна панель – “Жінки, що мають голос”. Одна зі спікерок, пані Зоя, колишня патрульна з Одеси, яка наважилася публічно розповісти про зловживання владою поліцейськими. Зараз вона займається захистом прав дітей і закликає усіх не мовчати, зіштовхуючись з будь-яким свавіллям.

“Наприклад, хулігани будуть битися між собою, буде декілька дзвінків на лінію 102,. А коли будуть бити дитину, не зателефонує ніхто. Навіть був випадок, коли дитину вкрали, тягнули на вулиці за руку, ніхто не звернув уваги, тому що думали, що це батько.”

Надихали слухачок й представниці “не жіночих” професій чи хобі. Наприклад, штурманка далекого плавання, одна з дванадцяти таких панянок на всю Україну, або вітчизняна рекордсменка, яка підкорила 7 найвищих точок світу.

Подібні сексистські зауваження не повинні стати на шляху до мети, переконані експертки. Після дискусій про те, як захистити себе психологічно та юридично, слухачкам провели урок самооборони.