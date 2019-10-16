Майже тисячу фактів крадіжок блакитного палива цьогоріч виявив “Дніпрогаз”

У більшості випадків люди самовільно відновлюють газопостачання після відключень. Порушники завдали компанії збитків на одинадцять мільйонів гривень.

“Дніпрогаз” попереджає: розкрадання палива зрештою обходиться значно дорожче, ніж його законне споживання. В залежності від розміру втрат, сума штрафу коливається від трьох з половиною до п’ятисот тисяч гривень. До того ж несанкціоноване споживання природного газу загрожує здоров’ю та життю оточуючих.

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