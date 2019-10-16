Без тепла не залишимось

16.10.2019 16:50

Комунальні підприємства, що відповідають за опалювальний сезон, відзвітували про стовідсоткову готовність до старту. Обіцяють  у помешканнях потеплішає тільки-но добова температура триматиметься на позначці плюс вісім впродовж трьох днів. Про тонкощі опалювальної кампанії дві тисячі двадцять  дивіться далі.

Опалення отримають 100% мешканців Дніпра. Про повну готовність комунікацій до подачі тепла відзвітували комунальники “Теплоенерго“. У цей літній період провели роботи на вулицях Калиновій, Титова, Криворізькій. Зокрема, замінили утеплення труб та відремонтували насоси.

Чимало проблем комунальникам завдають боржники. Трьом підприємствам-теплопостачальникам дніпряни заборгували майже мільярд гривень!

Комунальники кажуть: для боржників розробили спеціальну систему. Аби не конфісковувати майно, пропонують їм реструктурувати борг, тобто розкласти його у розстрочку на зручний для себе термін. При цьому  безвідсотково.

Тариф для населення не зміниться  він становитиме 43 гривні 80 копійок за метр квадратний. Про всі проблеми з теплопостачанням комунальники просять повідомляти на гарячі лінії підприємств.

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