Навчання впродовж усього життя

16.10.2019 16:11

У Дніпрі вже кілька років поспіль пенсіонери мають просто унікальну можливість  абсолютно безкоштовно стати студентом “Університету третього віку”. На сьогодні він налічує майже десять тисяч слухачів. Єдина умова для навчання  жага до знань, а чим поважніше ваш вік, тим краще! Про новий семестр унікальних студентів  наш сюжет.

“Університет третього віку” розрахований на жінок від п”ятдесяти п”яти років і чоловіків, яким вже виповнилось шістдесят. Всі вони об”єднуються у групи відповідно до інтересів. І вже потім відвідують лекції, які їх зацікавили.

Аби задовольнити бажання слухачів до співпраці залучили майже всі виші Дніпра. Наприклад, в Університеті митної справи та фінансів попит мають лекції з фінансової грамотності.

Комплексне вивчення різних дисциплін дає можливість не тільки почути щось нове, а й поділитися власним досвідом, знаннями та вміннями. Галина Смірнова відвідує університет вже кілька років. Її найулюбленіша дисципліна  юридичне право.

Пані Тамара спочатку сама прийшла до “Університету третього віку”. А згодом доєднався і чоловік.

До речі цього року велика кількість слухачів схотіла вивчати українську мову. Неабияку увагу приділяють і дозвіллю  це поїздки на природу чи походи у театр. Все безкоштовно. Так само як і навчання. Дніпро став першим містом в Україні, де міськрада з ініціативи мера підтримала таку важливу соціальну програму муніципальним бюджетом. І це дозволило університету стати більш масштабним та масовим.

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