Навчання впродовж усього життя

У Дніпрі вже кілька років поспіль пенсіонери мають просто унікальну можливість – абсолютно безкоштовно стати студентом “Університету третього віку”. На сьогодні він налічує майже десять тисяч слухачів. Єдина умова для навчання – жага до знань, а чим поважніше ваш вік, тим краще! Про новий семестр унікальних студентів – наш сюжет.

“Університет третього віку” розрахований на жінок від п”ятдесяти п”яти років і чоловіків, яким вже виповнилось шістдесят. Всі вони об”єднуються у групи відповідно до інтересів. І вже потім відвідують лекції, які їх зацікавили.

Аби задовольнити бажання слухачів до співпраці залучили майже всі виші Дніпра. Наприклад, в Університеті митної справи та фінансів попит мають лекції з фінансової грамотності.

Комплексне вивчення різних дисциплін дає можливість не тільки почути щось нове, а й поділитися власним досвідом, знаннями та вміннями. Галина Смірнова відвідує університет вже кілька років. Її найулюбленіша дисципліна – юридичне право.

Пані Тамара спочатку сама прийшла до “Університету третього віку”. А згодом доєднався і чоловік.

До речі цього року велика кількість слухачів схотіла вивчати українську мову. Неабияку увагу приділяють і дозвіллю – це поїздки на природу чи походи у театр. Все безкоштовно. Так само як і навчання. Дніпро став першим містом в Україні, де міськрада з ініціативи мера підтримала таку важливу соціальну програму муніципальним бюджетом. І це дозволило університету стати більш масштабним та масовим.