День боротьби із раком молочної залози 

Це захворювання – одне з найпоширеніших серед складних патологій. Щорічно в Україні діагностують близько 16 тисяч випадків первинного раку грудей. Дуже часто жінки звертаються до фахівців запізно, коли допомогти їм вже неможливо. Й половина таких пацієнток помирають протягом року. Між тим рак молочної залози можна подолати, якщо виявити його вчасно. Де у Дніпрі можна знайти таку допомогу – розкажемо прямо зараз.

Ларису буквально за руку привела до мамолога мати. Й цим врятувала донці життя. Адже в жінки діагностували рак молочної залози. Це все було вже чотири роки тому. За плечима лишився дуже складний етап життя.

Ларисі допомогли у мамологічному центрі, що є підрозділом обласного онкологічного диспансеру. Його адреса – вулиця Гавриленка, 1. Сюди приходять з направленням від сімейного лікаря. Також на диспансерному обліку перебувають колишні пацієнтки. Як от Валентина.

Валентина вилікувалася, але до центру приходить дуже часто. Вона головує у волонтерській спільноті, яка підтримує пацієнток онкологічних відділень.

Обласний мамологічний центр має усе необхідне діагностичне устаткування. Його фахівці працюють із застосуванням сучасних технологій – проводять унікальні хірургічні операції, курси хіміо та променевої терапії.

На рак молочної залози можуть захворіти й молоді дівчата, й навіть чоловіки. Але переважно у зоні ризику – жінки віком від сорока років.

Головне, що заважає їм вчасно звертатися до лікаря – це брак інформації та неуважність до себе.

По Дніпропетровській області дуже вражаючі статистичні данні щодо раку молочної залози.

Цих цифр не було б, якби кожна жінка від сорока робила мамографію кожен рік. Це треба запровадити як щорічний візит до гінеколога чи санацію зубів – переконані фахівці.

Онкологи закликають українок дізнатися методи самодіагностики й застосовувати їх. Особливо уважними треба бути жінкам, що страждають на гормональні порушення чи хвороби репродуктивної системи. Й усім критично необхідно висипатися – за даними ВООЗ рак молочної залози частіше розвивається у представниць професій, які працюють вночі.