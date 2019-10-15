12-ті роковини Мандриківської трагедії

15.10.2019 18:18

У Дніпрі пройшла панахида за загиблими. Священники провели службу, а рятувальники разом з небайдужими дніпрянами вшанували пам’ять жертв катастрофи покладанням квітів до меморіалу. Нагадаємо, 13 жовтня у 2007-му році через витік газу стався вибух у десятиповерховому будинку на Мандриківській, 127. Він повністю зруйнував третій під’їзд будівлі, три інших зазнали серйозних пошкоджень. Унаслідок вибуху загинуло 23 людини, у тому числі 8 дітей. Ще двадцятеро  було поранено.

 

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