12-ті роковини Мандриківської трагедії

У Дніпрі пройшла панахида за загиблими. Священники провели службу, а рятувальники разом з небайдужими дніпрянами вшанували пам’ять жертв катастрофи покладанням квітів до меморіалу. Нагадаємо, 13 жовтня у 2007-му році через витік газу стався вибух у десятиповерховому будинку на Мандриківській, 127. Він повністю зруйнував третій під’їзд будівлі, три інших зазнали серйозних пошкоджень. Унаслідок вибуху загинуло 23 людини, у тому числі 8 дітей. Ще двадцятеро – було поранено.

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