Студентів аварійного гуртожитку Політехнічного Університету досі не пускають у будівлю – з міркувань безпеки

Натоміть, аби винести їхні цінні речі та очистити холодильники, туди планують зайти поліція та спеціально створена комісія. Нагадаємо, дванадцять днів тому стався провал ґрунту на розі проспектів Яворницького та Гагаріна. Через це гуртожиток “Політехніки” вкрився тріщинами, а вікна просіли. На будівлі встановили маячки, фахівці з Академії Архітектури досліджують стіни та фундамент. Геологи ж вивчають ситуацію з ґрунтами. Висновки експертів оприлюднять наступного тижня. Але наразі, кажуть чиновники, ситуація цілком обнадійлива.

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