40 тисяч штрафів аж на 5,5 мільйонів гривень

Міська інспекція з паркування підбила підсумки першого півряччя роботи. Увесь цей час не тільки штрафували автовласників, але й активно створювали нові платні паркомісця. Останнім часом їх значно побільшало. Щоправда, деякі з них водіям зовсім не до вподоби. Тему продовжить Владислав Авдієнко.Вулиця Гоголя. Віднедавна тут зненацька зникла одна смуга для руху авто. Адже просто на проїжджій частині розмістили парковку. Тепер водіям для проїзду залишається усього одна смуга. Такими змінами автовласники невдоволені.

Аналогічна ситуація й у самому центрі міста. На вулиці Шевченка у водіїв теж вкрали одну смугу руху. А ось за рогом – на Січових Стрільців паркомісця взагалі намалювали просто на величезних ямах у асфальті.

То чому водії мусять платити за фактично неякісні послуги? Питаємо у Інспекції з паркування, проте там – лишень розводять руками. Мовляв, вони лише штрафують, а організація парковок – виключно в компетенції КП “Міськавтопарк”.

Але про подібні недоліки, твердять, регулярно повідомляють у КП “Міськавтопарк”. Там, щоправда без конкретних термінів, повідомили – ями лататимуть. В Інспекції ж з паркування додають: за пів року роботи – частково вдалося перевиховати водіїв.

Наразі у Дніпрі працюють 42 інспектори з паркування. З березня вони склали близько сорока тисяч адмінпротоколів – аж на 5 з половною мільйонів гривень. І лише півсотні водіїв – вирішили оскаржити штрафи у суді. Проте, жоден ще не виграв.