ІТ-спільноті Дніпра критично не вистачає кваліфікованих кадрів

Адже у наших вишах випускають спеціалістів із дещо застарілими знаннями. Тоді, як 95% продукту українських IT- компаній, розраховані на іноземний ринок. І досвідчені програмісти їм вкрай необхідні. Дивіться.

Михайло успішно працює веб-розробником вже більш як три роки. Каже, в його університеті давали застарілі знання з програмування, тож перед тим як влаштуватися на першу роботу – вирішив пройти ще додатково платні курси. Однак і в них хлопець розчарувався:

Каже, IT- компанії неохоче беруть на роботу програмістів-початківців. Адже для їхнього навчання їм потрібно виділяти додаткові ресурси.

ІТ-спільнота Дніпра одна з найпотужніших в Україні. Зараз у нашій області працює близько трьохсот вісімдесяти IT-компаній. 95% їхніх проектів – спрямовані на іноземних замовників. Але для цього їм потрібно більше кваліфікованих спеціалістів.

Цю ситуацію можна було б змінити, якби виші були менш забюрократизовані. Адже аби випускати кваліфіковані кадри їм потрібно швидше реагувати на зміни в IT-бізнесі. І швидко вносити зміни до навчальної програми.