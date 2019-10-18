Як не стати жертвою недобросовісних автострахувальників?

Для великих міст постійні ДТП – буденність. І Дніпро не виняток. За день стаються десятки аварій. Однак більшість з них правоохоронці навіть не реєструють. Все через так званий європротокол. Документ який заповнюють водії аби у ситуації розбирались страхові компанії. Однак постраждала сторона далеко не завжди отримує законну компенсацію. Що робити у такій ситуації – дізнавались наші кореспонденти.

Єгор потрапив у ДТП ще декілька років тому. Чоловік рухався по головній, однак інший водій вирішив не поступатися дорогою. Як результат – зіткнення , експертиза пошкоджень та судова тяганина.

Сума завданого збитку – більше тисячі доларів. Однак ані через два місяцІ, ані через два роки – Єгор грОшей не отримав.

Правозахисники у таких ситуаціях радять звертатись до суду. Однак позов потрібно спрямовувати не до страхової компанії, а безпосередньо до винуватця ДТП.

Також аби не стати жертвою недобросовісних страхувальних компаній – правоохоронці радять дуже уважно заповнювати євро протоколи.

За законом поліцейські, що прибули на місце аварії, не мають права допомагати учасникам ДТП заповнювати цю документацію. Між тим доволі часто люди роблять помилки у стані афекту після аварії. І у майбутньому це може перешкодити страховим виплатам.