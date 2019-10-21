Одна з найважливіших зустрічей міністра – з школярами та студентами

Було ще одне місце, куди Ганну Новосад запросили обсудити реформу освіти. Але це була зовсім не нарада з чиновниками. Про навчання, своїх вчителів та шкільні програми з гостею говорили старшокласники та студенти. Торкалися у бесіді того, що хвилює їх найбільше. Й запропонували багато чого цікавого. Дивимось.

Марія Пінчук та Lifehack Академія організували неформальне спілкування дніпровської молоді з міністром освіти Ганною Новосад. У залі зібралися найкращі та найактивніші студенти та старшокласники навчальних закладів Дніпра.

Міністр одразу підхопила легкий стиль бесіди. Зазначила, що їй цікаво почути – якої думки підлітки про шкільне самоврядування та спеціалізацію у старших класах.

Але замість питань, молодь підготувала для міністра власні проєкти щодо змін в освіті.

Тож на Ганну Новосад посипалися пропозиції щодо підтримки позашкільної освіти, варіативності навчальних програм та підручників, посилення міжнародних освітніх програм. Цікава дискусія зав’язалася щодо профорієнтування старшокласників.

Було багато влучних ідей, як зробити школи та виші привабливим місцем для навчання. Як допомогти вчителям бути сучасними та цікавими.

Вражена була й Ганні Новосад. Міністр навіть трохи здвинула розклад свого візиту, щоб ця зустріч тривала якомога довше.

Міністр освіти зазначила, що запропонований у Дніпрі формат доцільно запровадити й надалі. Тож можливо така зустріч – не остання.